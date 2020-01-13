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Свыше половины российских парламентариев (227 депутатов Госдумы из 450) имеют мало шансов переизбраться в 2021 году, утверждается в отчёте «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова. По их мнению, почти у 30% народных избранников средние возможности сохранить своё кресло в ГД. Высока вероятность остаться в нижней палате только у пятой части нынешних депутатов.

По мнению экспертов, самая масштабная ротация ожидает «Справедливую Россию». Состав может обновиться на 61%. Показатели по КПРФ — 53,48%, ЛДПР — 52,5%, «Единой России» — 46,04%, пишет Znak. Сам рейтинг...