Президент России Владимир Путин провёл одно из серии рабочих совещаний, посвящённых проработке послания главы государства Федеральному собранию.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Участники совещания обсуждали весь спектр тем послания, уделив также внимание требующим подробной проработки отдельным вопросам.
Среди прочих, в мероприятии приняли участие глава президентской администрации Антон Вайно, министр финансов РФ Антон Силуанов, зампред правительства Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Послание Федеральному собранию состоится 15 января. Как передавал NEWS.ru, российский президент обратится к парламенту в Центральном выставочном зале «Манеж». Особое внимание Путин планирует уделить вопросу доходов граждан.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен