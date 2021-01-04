Путин провёл переговоры с Меркель

https://static.news.ru/photo/fcae051e-4f40-11eb-8531-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Andreas Gora/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине и реализацию Минских соглашений, а также «нормандские» договорённости. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского «комплекса мер» и договорённостей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов, — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили и ряд других насущных вопросов, в том числе и возможность сотрудничества в сфере совместного производства вакцин. Путин и Меркель договорились продолжать контакты по этому вопросу между профильными структурами двух стран, передаёт «Ридус».

29 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва стремится к нормализации отношений с Киевом, однако пока не видит политической воли у президента Украины Владимира Зеленского, которая бы позволила ему сделать шаг в этом направлении. Зеленский со своей стороны также пока не видит предмета для разговора с Путиным. Он назвал причину, по которой разговор лидеров двух государств может состояться. По словам Зеленского, он обязательно поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если решение вопроса о встрече советников лидеров «нормандского формата» продолжит затягиваться.

В 2014 году Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса, но в действие его так и не ввели. В 2018 году украинские парламентарии продлили его действие ещё на год, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже при участии России, ФРГ, Франции и Германии, решили увеличить срок его действия до 31 декабря 2020 года.

При этом план «Б» киевских властей по Донбассу будет утверждён в начале 2021 года. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради того, чтобы отомстить партнёрам, которые ушли за «красные линии», как это сделала Украина. Российский лидер станет действовать аргументированно и вдумчиво.