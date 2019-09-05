Российский лидер Владимир Путин встретился главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Политики встретились на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) после пленарного заседания, передаёт
10 июля, Медведчук был в Москве. В тот день он и лидер партии Юрий Бойко встретились в штабе «Единой России» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Тогда глава российского правительства заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы» по восстановлению межпартийного диалога, писал News.ru.