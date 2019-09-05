Фото: MEDVEDCHUKVV/facebook.com

Обмен заключёнными между Россией и Украиной приведёт к некоторому улучшению атмосферы между двумя государствами. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, обмен снимет «крупную эмоциональную проблему». Именно этому долго пыталась помешать команда Порошенко, игравшая судьбами людей, как пешками, ради нагнетания вражды к России, — пояснил Пушков. В середине...