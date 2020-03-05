https://static.news.ru/photo/bcb5fb94-22e9-11ea-9b8b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с парламентариями. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер хочет обсудить с депутатами поправки к Конституции. Сначала Путин пообщается с каждым главой думской фракции по отдельности, а затем будет общая встреча, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, приём поправок к российской Конституции завершился вечером в понедельник, 2 марта. Тогда же своё видение изменений в Основной закон представил и президент России Владимир Путин.

Этот документ пока ещё не опубликован в законодательной базе Государственной думы, но спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже поспешил сообщить, что в тексте нашлось место и Богу, и русскому народу, и положению о том, что современная Россия является преемницей Советского Союза.