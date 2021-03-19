Путин проведёт выходные в тайге вместе с Шойгу

https://static.news.ru/photo/662b02b6-88ae-11eb-82c3-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на выходные отправится в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вы знаете, что на выходных, в субботу и воскресенье, Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири. Он остаётся верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что в субботу или воскресенье пресс-служба президента может получить кадры с отдыха и опубликует их. Песков напомнил, что в этих краях Путин уже неоднократно проводил редкие дни отдыха. При этом, как и раньше, компанию ему составит министр обороны.

Шойгу уже неоднократно ездил с Путиным на отдых в сибирскую тайгу. В октябре 2019 года в СМИ попали кадры, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин накануне своего дня рождения отправился в сибирскую тайгу. Как показано на кадрах распространённой видеохроники, президент собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, глава государства поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей.