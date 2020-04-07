Путин проведёт телеконференцию по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня 7 апреля проведёт совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом и по мерам его профилактики.
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Ранее ситуацию с коронавирусом в мире Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Эфиопии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава России свёл к минимуму очные контакты, но полностью от них не отказался. По словам пресс-секретаря президента, удалённый режим работы Путина продлится ещё как минимум неделю. Песков отметил, что это не связано с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым он ранее встречался лично.
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