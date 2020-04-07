Путин проведёт телеконференцию по ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/abb62d1c-78b8-11ea-ae57-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня 7 апреля проведёт совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом и по мерам его профилактики.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава государства продолжает работать из Ново-Огарёво. Наряду с профильными руководителями ведомств в совещании примут участие представители научно-исследовательских организаций и медицинских центров, которые занимаются вопросами борьбы с вирусом.

Ранее ситуацию с коронавирусом в мире Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Эфиопии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава России свёл к минимуму очные контакты, но полностью от них не отказался. По словам пресс-секретаря президента, удалённый режим работы Путина продлится ещё как минимум неделю. Песков отметил, что это не связано с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым он ранее встречался лично.