Политика

Путин проведёт телеконференцию по ситуации с коронавирусом

13:10, 07 апреля 2020
Фото: President of Russia/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня 7 апреля проведёт совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом и по мерам его профилактики.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава государства продолжает работать из Ново-Огарёво. Наряду с профильными руководителями ведомств в совещании примут участие представители научно-исследовательских организаций и медицинских центров, которые занимаются вопросами борьбы с вирусом.

Ранее ситуацию с коронавирусом в мире Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Эфиопии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава России свёл к минимуму очные контакты, но полностью от них не отказался. По словам пресс-секретаря президента, удалённый режим работы Путина продлится ещё как минимум неделю. Песков отметил, что это не связано с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым он ранее встречался лично.

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