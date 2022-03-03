Путин проведёт совещание с Совбезом

Президент Владимир Путин проведёт 3 марта оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Вступительные слова глава государства возможно произнесёт в открытом формате, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору, — заявил он.

По словам Пескова, президент может прокомментировать потери российских войск в ходе спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что на 3 марта у Путина запланировано ещё несколько международных переговоров по телефону.

Ранее в Минобороны России рассказали, что с начала спецоперации на Украине погибли 498 российских военных и ещё 1597 получили ранения. При этом потери украинской стороны составили 2870 человек убитыми. В ведомстве заверили, что в операции не задействованы солдаты-срочники и курсанты. Все сообщения на эту тему являются дезинформацией.