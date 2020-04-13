Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e89a2ad0-3722-11ea-a4fa-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин 13 апреля проведёт совещание по эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заявил, что президент продолжит работать в своей резиденции в Ново-Огарёво. Совещание начнётся в 15:00 мск и пройдёт в режиме видеоконференции.

Песков рассказал, что в ходе совещания свой доклад по общей ситуации с коронавирусом в России представит вице-премьер Татьяна Голикова, а по ситуации в столице — мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что опыт борьбы с коронавирусом в Москве имеет большое значение для глав других регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.