Путин проведёт совещание по реализации послания 2020 года

https://static.news.ru/photo/aeb53a88-9538-11eb-98fd-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин проведёт совещание на следующей неделе, посвящённое реализации задач, поставленных в послании Федеральному собранию в прошлом году. Об сообщает телеканал «Россия 1».

Российский лидер также проведёт ряд внутренних встреч, сообщает телеканал «Россия 1». Ранее также стало известно, что Путин проведёт переговоры в Москве с премьер-министром Армении.

Как сообщал NEWS.ru, журналисты кремлёвского пула заметили появление новой жёлтой папки на столе у президента РФ Владимира Путина. Во время онлайн-совещания с правительством она лежала слева от основных бумаг.

В последнее время СМИ часто уделяют внимание канцелярским принадлежностям, лежащим на столе президента. Путин то «акцентированно кладёт ручку на стол», то ловко ловит укатившийся карандаш, а в прошлом году была растиражирована новость про папку, которую он то открывал, то закрывал.