Путин проведёт совещание по реализации послания 2020 года

Президент России Владимир Путин проведёт совещание на следующей неделе, посвящённое реализации задач, поставленных в послании Федеральному собранию в прошлом году. Об сообщает телеканал «Россия 1».
Российский лидер также проведёт ряд внутренних встреч,
Как сообщал NEWS.ru, журналисты кремлёвского пула заметили появление новой жёлтой папки на столе у президента РФ Владимира Путина. Во время онлайн-совещания с правительством она лежала слева от основных бумаг.
В последнее время СМИ часто уделяют внимание канцелярским принадлежностям, лежащим на столе президента. Путин то «акцентированно кладёт ручку на стол», то ловко ловит укатившийся карандаш, а в прошлом году была растиражирована новость про папку, которую он то открывал, то закрывал.