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Путин проведёт совещание по реализации послания 2020 года

14:19, 04 апреля 2021 15
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин проведёт совещание на следующей неделе, посвящённое реализации задач, поставленных в послании Федеральному собранию в прошлом году. Об сообщает телеканал «Россия 1».

Российский лидер также проведёт ряд внутренних встреч, сообщает телеканал «Россия 1». Ранее также стало известно, что Путин проведёт переговоры в Москве с премьер-министром Армении.

Как сообщал NEWS.ru, журналисты кремлёвского пула заметили появление новой жёлтой папки на столе у президента РФ Владимира Путина. Во время онлайн-совещания с правительством она лежала слева от основных бумаг.

В последнее время СМИ часто уделяют внимание канцелярским принадлежностям, лежащим на столе президента. Путин то «акцентированно кладёт ручку на стол», то ловко ловит укатившийся карандаш, а в прошлом году была растиражирована новость про папку, которую он то открывал, то закрывал.

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