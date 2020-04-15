Путин проведёт совещание по развитию радиоэлектроники в закрытом режиме

https://static.news.ru/photo/bfe85250-7f03-11ea-9dfc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт закрытое совещание в правительством, основной темой которого станут вопросы развития радиоэлектронной промышленности в стране.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, совещание пройдёт 15 апреля после 15:00, передаёт «Интерфакс».

Далее у президента будет совещание с членами правительства. Будет оно после трёх в режиме видеоконференции, — рассказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса