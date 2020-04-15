Путин проведёт совещание по развитию радиоэлектроники в закрытом режиме

Президент России Владимир Путин проведёт закрытое совещание в правительством, основной темой которого станут вопросы развития радиоэлектронной промышленности в стране.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, совещание пройдёт 15 апреля после 15:00,
Далее у президента будет совещание с членами правительства. Будет оно после трёх в режиме видеоконференции, — рассказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса
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