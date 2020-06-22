Путин проведёт приём для лидеров стран, приглашённых на парад Победы

https://static.news.ru/photo/38ffa1e4-b46e-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин намерен пообщаться с лидерами стран, приглашёнными в Москву на парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На полях, естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно, — цитирует ТАСС Пескова.

Он также добавил, что президент даст приём для глав приглашенных государств и правительств. Полный список высокопоставленных гостей будет подготовлен к 24 июня.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса. Лидеры 12 стран уже подтвердили готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях. На днях немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что представители Германии не посетят парад Победы в Москве. А президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на парад вообще не прислали. По словам Дмитрия Пескова, акцент делался на приглашение лидеров стран СНГ, а де-факто Украина не является государством Содружества.