Президент России Владимир Путин 16 января проведёт первую встречу с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию. Намерение президента подтвердила его пресс-служба.
Заседание рабочей группы будет носить установочный характер, во время его проведения участники хотят договориться о порядке работы,
Первое рабочее совещание группы состоится в пятницу, 17 января. Входят в состав группы 75 политиков, законодателей, учёных, общественных деятелей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин своим распоряжением сформировал рабочую группу для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В состав коллектива вошли сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, актёр Владимир Машков, журналист Владимир Соловьёв и другие.
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