https://static.news.ru/photo/ec6dc670-37e6-11ea-8bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 16 января проведёт первую встречу с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию. Намерение президента подтвердила его пресс-служба.

Заседание рабочей группы будет носить установочный характер, во время его проведения участники хотят договориться о порядке работы, пишет ТАСС. В первую очередь рабочая группа должна будет определиться с временными рамками подготовки предложений.

Первое рабочее совещание группы состоится в пятницу, 17 января. Входят в состав группы 75 политиков, законодателей, учёных, общественных деятелей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин своим распоряжением сформировал рабочую группу для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В состав коллектива вошли сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, актёр Владимир Машков, журналист Владимир Соловьёв и другие.