Российский президент Владимир Путин встретится с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, который находится в Москве с официальным визитом. Переговоры назначены на 22 августа, сообщается на сайте Кремля.
Главы двух стран обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки, пишет
По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних соглашений, — указано в сообщении.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской международной конференции по безопасности заявил о том, что Россия продолжит расширять контакты со своими партнёрами из числа государств Африки и Латинской Америки.