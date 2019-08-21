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Украина и Россия готовятся к отправке на родину удерживаемых на территории двух стран лиц. В настоящий момент проходит финальная стадия согласования обмена — уточняются списки.

Как сообщает «Коммерсант», на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки. По данным издания, договорённость об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов...