Президент России Владимир Путин проведёт 27 сентября текущего года оперативное совещание Совета безопасности РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пообещал проинформировать общественность об итогах заседания, пишет
Президент работает в Москве, в течение часа он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — говорится в сообщении.
Во время общения с журналистами Песков также прокомментировал возможность возобновления авиасообщения с Грузией. По его словам, для восстановления полётов должны быть созданы подходящие условия.
Ранее News.ru сообщал, что Путин пока не принял решения относительно своей возможной поездки на похороны экс-президента Франции Жака Ширака. Экс-лидер Пятой республики скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.