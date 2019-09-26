https://static.news.ru/photo/85ec8acc-e114-11e9-bf3b-fa163e074e61_660.jpg Заседание Совбеза РФ Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт 27 сентября текущего года оперативное совещание Совета безопасности РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пообещал проинформировать общественность об итогах заседания, пишет ТАСС .

Президент работает в Москве, в течение часа он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — говорится в сообщении.

Во время общения с журналистами Песков также прокомментировал возможность возобновления авиасообщения с Грузией. По его словам, для восстановления полётов должны быть созданы подходящие условия.

Ранее News.ru сообщал, что Путин пока не принял решения относительно своей возможной поездки на похороны экс-президента Франции Жака Ширака. Экс-лидер Пятой республики скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.