Путин проведёт международный разговор 17 апреля

https://static.news.ru/photo/3f64a0f6-8094-11ea-8d8e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин 17 апреля проведёт международный телефонный разговор.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передаёт «Интерфакс».

У президента в ближайшее время запланирован международный телефонный разговор, — сказал он.

Накануне, 16 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и другие вопросы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что испытание пандемией коронавируса сделает сотрудничество Москвы и Пекина ещё более прочным.