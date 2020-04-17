Путин проведёт международный разговор 17 апреля

Российский президент Владимир Путин 17 апреля проведёт международный телефонный разговор.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков,
У президента в ближайшее время запланирован международный телефонный разговор, — сказал он.
Накануне, 16 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и другие вопросы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что испытание пандемией коронавируса сделает сотрудничество Москвы и Пекина ещё более прочным.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен