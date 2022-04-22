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Политика

Путин проведёт телефонный разговор с главой Евросовета

15:01, 22 апреля 2022
Путин проведёт телефонный разговор с главой Евросовета Президент Российской Федерации Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин проведёт телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Ранее о продолжении диалога с российским лидером заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

У Путина сейчас будет международный разговор. Это будет председатель Европейского совета Мишель, — сказал Песков.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия не хочет в настоящее время вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поэтому Евросоюз будет продолжать поддерживать Киев оружием. По его словам, в ЕС надеются на окончание обострения конфликта на Украине «как можно скорее».

В свою очередь представитель Европейской комиссии Эрик Мамер подчеркнул, что Евросоюз помогает Украине сохранить суверенитет и восстановить территориальную целостность, а не воюет против какой-либо страны. Мамер отметил, что ЕС с самого начала конфликта на Украине занимает «очень ясную позицию».

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