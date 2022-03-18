Путин: против ДНР и ЛНР совершался геноцид

Против жителей Донецкой и Луганской народных республик был совершён геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к РФ. По его словам, против населения Донбасса были организованы карательные военные операции.

Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель, — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что люди, которые проживали и проживают в Донбассе, не согласились с государственным переворотом. Их погрузили в блокаду, подвергали систематическим обстрелам из пушек, по ним наносили удары авиацией.

Это всё и есть то, что называется «геноцид», — заявил российский лидер.

Путин поздравил граждан с восьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерт в «Лужники» пришли более 200 тысяч человек.

Президент заявил, что Крым надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился не будучи в составе России. По его словам, РФ многое сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь.