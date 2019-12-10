Президент России Владимир Путин поручил внимательно подойти к составлению списков людей, приглашённых на парад Победы в Москве.
К президенту обратились в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и предложили приглашать на Парад 9 мая больше ветеранов и меньше «гламурных» людей.
Что касается парада — участников и гостей, зрителей, мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы не можете не видеть их на трибунах. Какой-то гламур там появляется, я, честно говоря, никогда не обращал на это внимание, потому что я занят тем, что я делаю на параде, но посмотрю повнимательнее, — сказал Путин.
Он также согласился с тем, что на парад нужно приглашать больше тех людей, которые «что-то сделали для страны».
Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, будет ли он участвовать в торжествах в Москве в День Победы 9 Мая. Об этом журналисты спросили его по приезде на саммит в Париже.
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