https://static.news.ru/photo/f3d92032-1b5b-11ea-96d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил внимательно подойти к составлению списков людей, приглашённых на парад Победы в Москве.

К президенту обратились в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и предложили приглашать на Парад 9 мая больше ветеранов и меньше «гламурных» людей.

Что касается парада — участников и гостей, зрителей, мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы не можете не видеть их на трибунах. Какой-то гламур там появляется, я, честно говоря, никогда не обращал на это внимание, потому что я занят тем, что я делаю на параде, но посмотрю повнимательнее, — сказал Путин.

Он также согласился с тем, что на парад нужно приглашать больше тех людей, которые «что-то сделали для страны».

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, будет ли он участвовать в торжествах в Москве в День Победы 9 Мая. Об этом журналисты спросили его по приезде на саммит в Париже.