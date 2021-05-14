Путин отреагировал на домашний арест Медведчука

https://static.news.ru/photo/497ce470-b4bb-11eb-b1b2-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, комментируя домашний арест депутата Верховной рады Виктора Медведчука, заявил, что теперь на Украине, похоже, к ответственности будут привлекать всех, кто работает с Москвой, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, украинские власти проводят зачистку политического поля «от тех сил, которые выступают за мирное разрешение» конфликта в Донбассе и за добрососедские отношения с Россией. При этом простым гражданам ставят в вину контакты с Москвой по экономическим вопросам.

Хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, — и ничего, это считается нормой, — цитирует агентство Путина.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму.

13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 9 июля по делу о государственной измене. Он должен будет носить электронный браслет.