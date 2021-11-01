Путин: размещение ракет США в Европе представляет угрозу для России

Президент России Владимир Путин заявил, что размещение США ракет средней дальности в Европе несёт в себе угрозу для РФ, передаёт РИА Новости.

Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу, — заявил глава государства, открывая серию совещаний по оборонной тематике с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи.

Путин также сообщил, что сейчас можно посмотреть в бинокль либо в прицел на американский ракетный эсминец USS Mount Whitney, зашедший в акваторию Чёрного моря.

Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны, — отметил он.

30 октября военно-морские силы США заявили о начале операций в Чёрном и Средиземном морях. В них примут участие штабы Шестого флота ВМС и военно-морских ударных сил, а также силы поддержки НАТО. Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.

Ранее Путин заявил, что предложение России относительно введения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остаётся в силе.