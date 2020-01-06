https://static.news.ru/photo/bce78bf4-3172-11ea-97b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прогулялся по улицам старого Дамаска вместе с главой Сирии Башаром Асадом. Лидеры двух стран посетили историческую мечеть и гробницу Иоанна Крестителя.

Кроме того, Путин подарил икону Богоматери старейшему кафедральному собору Девы Марии в христианском квартале в Дамаске.

По информации РИА Новости, глав государств сопровождали министры обороны РФ и САР Сергей Шойгу и Али Айюб.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Дамаск имеет символическое значение и должен придать новый импульс послевоенному восстановлению Сирии.