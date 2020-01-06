Президент России Владимир Путин прогулялся по улицам старого Дамаска вместе с главой Сирии Башаром Асадом. Лидеры двух стран посетили историческую мечеть и гробницу Иоанна Крестителя.
Кроме того, Путин подарил икону Богоматери старейшему кафедральному собору Девы Марии в христианском квартале в Дамаске.
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Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Дамаск имеет символическое значение и должен придать новый импульс послевоенному восстановлению Сирии.
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