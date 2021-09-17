Путин проголосует за кандидата в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн, однако пока неизвестно, в какой именно день. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Президент будет голосовать на электронном голосовании. Если будут какие-то кадры, мы вам их покажем, если нет, то мы сообщим [о факте голосования], — сказал Песков.

Он добавил , что не знает в какой именно день Путин отдаст свой голос за одного из кандидатов.

В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен. Выборы будут идти три дня с 17 по 19 сентября.

Ранее Песков заявил, что Путин переходит на режим самоизоляции из-за того, что «десятки» человек в его окружении, контактировавших с главой РФ, заболели коронавирусом. Причиной вспышки пресс-секретарь главы РФ назвал отсутствие своевременной ревакцинации сотрудников. Песков добавил: самочувствие у Путина прекрасное, он работает в обычном режиме.