Путин продлил полномочия главы Курчатовского института Ковальчука

https://static.news.ru/photo/2b46932e-1f75-11eb-b833-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ковальчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин продлил на пять лет служебные полномочия президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

Указ главы государства обнародован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.

Михаил Ковальчук — советский и российский физик, специалист в области рентгеноструктурного анализа. С 2000 года он является членом-корреспондентом Российской академии наук. В 2005 году стал директором Курчатовского института, а в 2015 году сменил на посту президента НИЦ Евгения Велихова. Ковальчук также занимает должности президента Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и декана физического факультета СПбГУ.

Как передавал NEWS.ru, Ковальчук в июне заявил, что современная Россия существует как суверенное государство только благодаря проекту по разработке ядерного оружия в СССР. По его словам, наличие ядерного оружия и средств его доставки в виде атомных подводных лодок и ракет позволило сохранить страну.