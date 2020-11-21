Путин продлил контрсанкции против Запада

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Армения чувствовала поддержку России во время конфликта в Нагорном Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, вашу личную поддержку, и я хочу поблагодарить вас за это, — сказал он....