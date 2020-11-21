Путин продлил контрсанкции против Запада

Президент РФ Владимир Путин продлил ответные ограничительные меры против Запада. Теперь они действуют до декабря 2021 года.
Глава государства подписал соответствующий указ. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
Также Путин поручил правительству обеспечить комплекс мер, необходимых для реализации указа. Правительство сможет вносить предложения об изменении срока действий контрсанкций. Документ вступает в силу с момента подписания.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Европарламента Жером Ривьер выступил в поддержку отмены санкций, которые были введены в отношении России из-за ситуации на Украине. По его словам, отмена ограничений укрепит доверие между странами — участницами «нормандской четвёртки», в которую, кроме России и Украины, входят Германия и Франция.