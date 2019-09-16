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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что атаки на производства Saudi Aramco не обсуждалась ни на двусторонних встречах российского лидера Владимира Путина в Анкаре, ни на трёхсторонней встрече.

По словам Пескова, политики обсуждали сирийский кризис, включая ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, передаёт ТАСС. Как писал News.ru, пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и...