Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями, — отметил политик на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита РФ — Турция — Иран в Анкаре.
Кроме того, российский лидер назвал прошедшую встречу «продуктивной», передаёт
Как писал News.ru, пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов. Ситуация на нефтяных объектах Саудовской Аравии оказалась хуже, чем изначально ожидали власти страны. Несмотря на это, Эр-Рияд надеется за сутки восстановить нефтедобычу на треть.