Путин призвал Запад предъявить официальное заключение по Навальному

https://static.news.ru/photo/ef6bc8dc-4068-11eb-88ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин ответил на обвинения в причастности России к отравлению блогера и оппозиционера Алексея Навального. Глава государства призвал Запад предоставить официальные документы.

Российский лидер на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Би-би-си Стива Розенберга о доле ответственности России за напряжённые отношения с Западом, которые оцениваются как «новая холодная война». Представитель СМИ, в частности, упомянул отравление Навального.

По поводу покушения на известного блогера — я уже отвечал. Могу добавить, что мы готовы к расследованию. И если у кого-то есть данные о применении химического оружия, то дайте нам, пожалуйста, информацию. До сих пор не дают даже официального заключения — почему? — адресовал Путин встречный вопрос журналисту.

Розенберг не был готов к такому повороту. Он пояснил, что он слушает ответ на свой вопрос.

Тогда приношу вам свои извинения и продолжаю отвечать. Допустим, мой вопрос просто повис в воздухе. По поводу ответственности — я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и её народом. И я всегда буду делать всё для блага России, — резюмировал Путин.

Также, как писал NEWS.ru, он ответил на упрёк Розенберга в том, что Россия «белая и пушистая». Путин согласился с этим утверждением. Глава государства напомнил, что не Россия стала инициатором разрыва важнейших соглашений по противоракетной обороне и сокращению ракет средней и меньшей дальности, а также выхода из Договора по открытому небу, который позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Общение Путина с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.