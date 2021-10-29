Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от COVID

Президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите G20, призвал мировое сообщество в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. По его словам, Всемирная организация здравоохранения также должна ускорить принятие решений по безопасности новых препаратов.

Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран «Двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, — отметил глава России.

Политик напомнил, что следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин, потому что коронавирусная инфекция продолжает мутировать. В связи с этим ВОЗ должна ускорить процесс преквалификации новых вакцин.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от COVID и к другим жизненно важным препаратам. Это происходит из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма. Страны G20 также в этом замешены.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что появление на Земле нового вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является «несомненным с точки зрения биологии». Такие угрозы требуют политического участия на высоком уровне для борьбы с ними. Он призвал G20 поддержать международное соглашение, которое юридически обяжет готовиться к пандемиям и реагировать на них.