Путин призвал ускорить развитие морской авиации

Необходимо учитывать наращивание иностранных ВМФ и быстрее развивать морскую авиацию с перспективными летательными аппаратами и средствами поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК, передаёт телеканал «Звезда».

Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счёт поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем, - сказал Путин.

Президент также отметил, что ВМФ России пополнился 49-ю новыми кораблями и катерами, к 2027 году планируется обновить вооружение на 70%.

Ранее глава штаба командования подводных сил флота контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что в ближайшие годы на вооружение Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) ожидается поступление четырёх новых атомных подлодок проекта 955 «Борей-А» и проекта 885M «Ясень-М». Он отметил, что их строительство почти завершено.

АПЛ «Борей-А» являются модернизацией подлодок проекта 955. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», усовершенствованными видами вооружения и системами наблюдения.