Путин призвал украинских военных сложить оружие и идти домой

Президент России Владимир Путин призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой. При этом российский лидер пообещал, что все украинские военнослужащие, которые сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий. Об этом Путин заявил в ходе обращения к россиянам по ситуации в Донбассе.

Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой, — сказал глава государства.

Президент объявил, что им принято решение о начале специальной военной операции, целью которой является демилитаризация Украины.

Россия 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа, военная машина НАТО движется и вплотную приближается к границам России, — добавил Путин.

Что касается действий США, то всё, что не устраивает гегемона в мире, объявляется ненужным, а если кто-то не согласен, то ломают через колено, отметил российский лидер.

Рассчитываю на консолидированную позицию парламента по поводу начала операции в Донбассе. Судьба России — в надёжных руках её народа, а значит, цели будут достигнуты, безопасность страны гарантирована, — заявил президент.

Ранее президент России Владимир Путин снова выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают: столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.