https://static.news.ru/photo/d836bf66-74ec-11ea-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин призвал россиян внимательно относиться к требованиям властей в связи с пандемией коронавируса. По его словам, пик заболеваемости ещё не прошёл.

Мы и впредь будем действовать также согласованно и надежно, и, самое главное, на опережение, — отметил глава государства во время своего обращения.

Российский лидер также напомнил о том, что граждане должны прислушиваться к рекомендациям специалистов, чтобы подвергать своё здоровье опасности.

Ранее NEWS.ruписал, что Путин сообщил, что в Москве переломить ситуацию с коронавирусом пока не удаётся. Он отметил, что это происходит несмотря на все усилия властей не допустить распространения заболевания.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.