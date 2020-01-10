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Президент России Владимир Путин призвал заняться работой над повышением качества жизни в Крыму, используя имеющуюся базу и возможности нацпроектов.

Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни - ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных, — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.

Российский лидер подчеркнул, что это касается не только курортных и туристических зон, но и всех населённых пунктов региона.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Министерства курортов и туризма Крыма рассказали журналистам, что в течение 2019 года гостями полуострова стали больше граждан Украины, чем годом ранее. Сотрудники ведомства сообщили об этом в пятницу, 10 января.