Путин призвал проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с границей

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Заксобрания регионов будут определять, сколько сроков губернатор сможет занимать свой пост. В законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» «ту норму просто убрали, рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом пишет «Парламентская газета».

Вопрос, который дискутируется достаточно сильно, о сроках полномочий конкретного высшего должностного лица. Сколько может высшее должностное лицо занимать эти полномочия? Вы знаете, у нас нет ни слова об этом. Мы...