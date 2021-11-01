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Путин призвал проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с границей

14:46, 02 ноября 2021
Путин призвал проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с границей Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин призвал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с российской границей, передаёт РИА Новости. Ранее президент отметил, что российские военные научились отражать атаки беспилотных аппаратов.

Надо проанализировать ситуацию, которую наблюдаем с беспилотными аппаратами рядом с Россией, - приводит слова президента РИА Новости. 

Об этом Путин заявил на совещании по оборонной тематике. Ранее он отметил, что необходимо внедрять перспективные технологии, включая искусственный интеллект, при развитии беспилотной военной авиации. По словам президента, российские военные способны отразить атаки с помощью БПЛА. И нужно и дальше работать над их совершенствованием. 

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