Путин призвал проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с границей
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:46, 02 ноября 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Президент РФ Владимир Путин призвал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с российской границей, передаёт РИА Новости. Ранее президент отметил, что российские военные научились отражать атаки беспилотных аппаратов.
Надо проанализировать ситуацию, которую наблюдаем с беспилотными аппаратами рядом с Россией, - приводит слова президента РИА Новости.
Об этом Путин заявил на совещании по оборонной тематике. Ранее он отметил, что необходимо внедрять перспективные технологии, включая искусственный интеллект, при развитии беспилотной военной авиации. По словам президента, российские военные способны отразить атаки с помощью БПЛА. И нужно и дальше работать над их совершенствованием.