https://static.news.ru/photo/a5e79ff4-7293-11ea-8f07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушения правил карантина, которые были введены на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа, должны расцениваться властями как преступная халатность. С таким заявлением 30 марта выступил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, меры по ограничению работы учреждений, которая может быть связана с массовым скоплением людей, в настоящее время уже приняты по всей стране. Однако, подчеркнул Путин, далеко не везде изоляционный режим соблюдается.

Местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность, — цитирует российского лидера «Интерфакс».

Путин сделал это заявление на совещании с полпредами в федеральных округах. Президент поручил им проконтролировать и обеспечить неукоснительное соблюдение всех ограничительных мер, тесно взаимодействуя в этом вопросе с правоохранительными, контрольно-надзорными органами.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин заявило принципиальном значении слаженной работы властей всех уровней в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.