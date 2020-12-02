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Путин призвал помочь пострадавшим от боёв в Карабахе

13:50, 02 декабря 2020 14
Фото: mil.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ, призвал помочь людям, которые оказались в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

Теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим в районе людям, в районе боевых действий, — заявил он.

Глава государства пояснил, что речь идёт о вопросах, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, а также защитой исторических, культурных и религиозных памятников.

Российский лидер добавил, что Москва в координации с Баку и Ереваном уже занимается этими вопросами. Он призвал и другие страны подключаться к оказанию гуманитарной помощи жителям региона.

Естественно, мы заинтересованы в подключении гуманитарных усилий всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ, — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям, армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня в Карабахе контролируется российскими миротворцами.

Как писал NEWS.ru, Путин отметил, что соглашение по Карабаху «последовательно реализуется». При этом он указал на то, что «потребовались активные посреднические усилия России» для прекращения кровопролития.

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