https://static.news.ru/photo/5102316a-5868-11ea-b229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представителям оппозиции следует предъявить россиянам собственное видение будущего страны, а не просто критиковать действующую власть. Такое мнение высказал президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что критика необходима, однако лишь её недостаточно, чтобы эффективно развивать государство.

Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это [оппозиционеры] именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу, — сказал Путин в интервью ТАСС.

Глава государства указал на то, что современные средства коммуникации позволяют донести любую точку зрения до граждан. При этом совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции, выразил уверенность он. По его мнению, такие протестные мероприятия используются, чтобы спровоцировать силовые структуры и вызвать широкий общественный резонанс.

Зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. <...> Показать, что они [оппозиционеры] такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и в управление, — заявил Путин.

Ранее, как писал NEWS.ru, горсовет Праги утвердил новое название для площади Под Каштанами, где находится посольство РФ в Чехии. Это место переименуют в честь убитого политика Бориса Немцова. Местные чиновники считают это «актом солидарности с российской оппозицией».