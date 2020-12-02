Путин призвал ОДКБ действовать солидарно в сохранении исторической правды

https://static.news.ru/photo/e0454e9c-348c-11eb-a288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности с призывом действовать солидарно, сохраняя память о победе в Великой Отечественной войне.

Российский лидер выразил благодарность союзникам по ОДКБ, которые поддержали выдвинутые Россией на международных площадках предложения по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях.

Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН, — отметил он во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в режиме видеоконференции.

По его словам, необходимо и дальше поддерживать солидарность в защите памяти о великой победе и подвиге народов.

Подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасён мир от нацизма, — подчеркнул Путин.

Он добавил, что это является не только данью уважения тем, кто сражался с врагом, но и чётким сигналом всему международному сообществу о сплочённости стран — членов ОДКБ и «их решимости вместе отстаивать мир и безопасность».

Как писал NEWS.ru, Путин считает бессовестным и лживым желание реабилитировать и героизировать нацистских преступников и их сообщников. Российский лидер заявил, что Москва осознаёт важность Нюрнбергского процесса для отстаивания исторической истины.