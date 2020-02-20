https://static.news.ru/photo/419bd316-53cc-11ea-825c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал участников коллегии ФСБ избавить стратегически важные отрасли экономики от криминала.

Следует <…> использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе, — заявил российский лидер.

Он также отметил, что при поступлении информации от предпринимателей о нарушениях их прав необходимо оперативно реагировать на данную информацию.

Как ранее писал NEWS.ru, самая небезопасная и неблагоприятная среда для торгового бизнеса в РФ сложилась в Уфе, Набережных Челнах и Сочи. Её выявляли на данных о количестве вызовов на торговые точки групп быстрого реагирования.