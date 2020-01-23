https://static.news.ru/photo/75ba5650-3dcd-11ea-a163-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин Фото: Amos Ben Gershom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин призывает всё мировое сообщество объединиться для борьбы с расизмом, антисемитизмом и искажением истории.

К сожалению, в наше время в ряде государств открыто продвигаются человеконенавистнические идеи расизма и антисемитизма и проводят пронацистские марши. Делаются попытки исказить правду о Второй мировой войне и оправдать агрессоров и их сообщников. Оскверняются и разрушаются памятники воинам-освободителям, — говорится в обращении Путина в книге «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!», представленной на Форуме памяти холокоста.

По словам президента, «такие вопиющие факты требуют ответа от всего мирового сообщества».



Пятый Всемирный форум памяти холокоста проходит в Иерусалиме 23 января, в нём принимают участие главы государств и мировые лидеры более чем из 40 стран.

Исторические события времён Второй мировой войны стали чаще обсуждать в прессе после заявления президента России Владимира Путина, которое оскорбило представителей власти Польши. Теперь политики двух стран регулярно обвиняют друг друга в искажении фактов.

24 декабря глава России сказал, что вычитал в архивных документах отрывок с воспоминаниями разговора посла Польши с Гитлером в 1938 году. Дипломат якобы пообещал поставить в Варшаве памятник фюреру, если тот вышлет евреев в Африку. Путин заявил, что считает посла «сволочью и антисемитской свиньёй», которая «солидаризировалась с Гитлером». Путин также говорил, что Советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Российский лидер в итоге пообещал написать статью об истории Второй мировой войны. Глава государства намерен опубликовать её к 75-летию Победы.

После этого МИД Польши обвинил российские власти и президента в искажении событий начала и хода Второй мировой войны. В МИДе страны призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю». Варшава настаивает, что Вторая мировая война началась с вторжения Германии и СССР в Польшу в 1939 году, а «прелюдией к вооружённой агрессии было их взаимное соглашение, известное как пакт Молотова — Риббентропа», писал ранее NEWS.ru.