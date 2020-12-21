Путин призвал к оперативному реагированию на размещение ракет у границ РФ

https://static.news.ru/photo/ffb34cea-437b-11eb-a4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин считает, что нужно оперативно реагировать на размещение ракет у границ РФ. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По словам президента, скорость изменения вооружений космическая, если остановиться, то можно потерять позиции.

Мы не намерены производить и развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ, — заявил Путин.

Он подчеркнул, что все ответные мероприятия в случае необходимости должны быть проведены в кратчайшие сроки. Российский лидер отметил, что не сомневается в возможности вооружённых сил сделать это.

Глава государства поручил в 2021 году довести долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88%, а также сосредоточиться на развитии всех составляющих ядерной триады. Путин заявил, что оснащение армии новой техникой позволит гарантированно обеспечить безопасность страны.

Ранее американский журнал The National Interest написал, что причиной вооружённого конфликта между Россией и НАТО могут быть происшествия и недоразумения между военными. Эксперты из НАТО, России и Европы создали контактную группу. Она на протяжении нескольких месяцев занимается недопущением столкновения, пишет издание.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ обеспокоены наращиванием сил НАТО в Чёрном море. Дипломаты считают, что Альянс расшатывает стабильность в регионе и может вбить клин между государствами-соседями. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила возросшее количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнёров, а также полётов разведывательной авиации вдоль рубежей РФ.