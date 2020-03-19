https://static.news.ru/photo/2894e0ca-69c4-11ea-a669-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.

Надо быть готовым к любому развитию событий, — цитирует его пресс-служба Кремля.

На встрече с президентом глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал о мерах, которые принимаются в регионе по предотвращению распространения коронавируса. Он сообщил, что 77 человек сейчас находятся под домашним контролем и восемь — в инфекционной больнице, ни одного подтверждённого случая заболевания нет, но людей на всякий случай проверяют. Путин одобрил такой подход, заявив, что в Севастополе всё делают правильно.

Как писал NEWS.ru, Россия справится с распространением коронавирусной инфекции, у граждан нет поводов для паники в связи с эпидемией COVID-19. С таким заявлением 19 марта выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По словам политика, РФ имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как на своей территории, так и за рубежом. Как отметил Мишустин, многие только сейчас начали осознавать всю серьёзность ситуации. Также премьер прокомментировал меры, принимаемые для недопущения распространения вируса и снижения его воздействия на экономику. Он сказал, что все они продуманы и абсолютно оправданны, проработаны и скоординированы на всех уровнях.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания.