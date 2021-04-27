Путин призвал избегать пустословия и популизма на предстоящих выборах

https://static.news.ru/photo/507eadd0-a75a-11eb-86e0-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин призвал политиков всех уровней честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики вести предстоящие избирательные кампании, в том числе в Государственную думу. Он потребовал уважать оппонентов и не давать россиянам голословных обещаний, передаёт РИА Новости.

Выступая на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, глава государства посоветовал воздерживаться от «пустословия и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма», так как это вызывает у людей недоверие к политической системе, которую раскачивают изнутри.

Он подчеркнул, что важно не повторить ошибок предыдущих лет, когда гражданам «обещали всё что ни попадя, всё подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя». Результатом этого стало то, что власти до сих пор не в состоянии «расхлебаться с некоторыми вопросами», признал Путин.

Глава государства также высказал мнение что россияне «смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе и без услужливых, а зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне». Он напомнил, что только граждане государства «вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живёт наша страна».

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные голосования.