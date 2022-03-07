Путин призвал ЕС оказать давление на Киев в вопросе спасения людей

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на Украине. Он изложил позицию РФ в вопросе проведения военной спецоперации, сообщили в пресс-службе Кремля. В разговоре российский лидер призвал ЕС оказать давление на Киев и призвать его соблюдать гуманитарное право.

Владимир Путин изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса, — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что российские военные используют все возможности для сохранения жизни мирных граждан на Украине. Кроме того, глава РФ сообщил председателю Европейского совета, что основная угроза в соседнем государстве исходит от националистов, использующих тактику террористов, в том числе прикрываясь мирными жителями.

Глава РФ призвал Евросоюз внести вклад в спасение мирных граждан на Украине и путём давления на Киев заставить украинские власти «уважать гуманитарное право».

В качестве примера Путин сообщил о том, что ВС РФ несколько раз объявляли режим тишины, направленный для возможности эвакуации населения, однако украинские военные всячески препятствовали этому.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные закрыли проход по гуманитарным коридорам жителям Волновахи и Мариуполя. Он отметил, что на этих территориях идут бои.