Путин призвал аккуратно проводить приватизацию в России

https://static.news.ru/photo/62557d7e-4529-11eb-ae64-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Приватизацию на территории России необходимо проводить очень аккуратно. Этот процесс нужно запускать только в том случае, если он приведёт к понятным и значимым результатам. Такое заявление в среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сделал президент страны Владимир Путин.

Ранее глава государства отметил, что территория РФ огромна и её необходимо «сшивать» воедино за счёт развития инфраструктуры. Он отметил, что в последнее время гражданам становится сложнее добраться с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Это связано с высокими ценами на авиаперевозки.

Кроме того, национальный лидер высказал своё мнение относительно приватизации, комментируя слова лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова о рисках для экономики страны от указанного процесса. По словам Путина, власти действуют очень аккуратно. Президент подчеркнул, что приватизационные процессы нужны только там, где они могут принести значимый и понятный вклад в развитие той или иной отрасли.

Мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества. В ключевых отраслях мы делаем это крайне аккуратно, сохраняя там, где нужно, контроль со стороны государства, — цитирует Путина ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, окончательно решить вопрос с переселением россиян из аварийного жилья потребовал президент РФ Владимир Путин. Лидер сказал, что уже не раз говорил о расселении аварийного жилья. Кроме того, он потребовал не допускать появления новых аварийных домов.