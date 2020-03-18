https://static.news.ru/photo/197f5bfe-693a-11ea-8667-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Белоруссия имеет право на самостоятельность, так как это союзное, а не единое с Россией государство.

Белоруссия — независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной, — цитирует РИА Новости Путина.

Президент отметил, что Белоруссия и Россия «строят» Союзное государство, однако он подчеркнул, что при этом страны остаются двумя разными «субъектами международного права».

Как писал NEWS.ru, Россия в ходе переговоров об интеграции с Белоруссией выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии.