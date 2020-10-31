Путин привык к работе в дистанционном формате

Президент России Владимир Путин заявил, что уже привык к работе в удалённом формате. Об этом он заявил во время форума «Россия зовёт!».
Я уже привык. С аудиторией интересней, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности, — сказал Путин в ответ на вопрос главы ВТБ Андрея Коcтина.
Отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин» разместил в своём Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.
Как сообщал NEWS.ru, в Минобрнауки ранее сообщили о переходе более 150 вузов на удалёнку. Кроме того, по решению суда в столице могут быть закрыты 235 объектов различного назначения из-за нарушения мер по противодействию COVID-19.