Путин привык к работе в дистанционном формате

https://static.news.ru/photo/e3dd0f40-1c77-11eb-b757-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что уже привык к работе в удалённом формате. Об этом он заявил во время форума «Россия зовёт!».

Я уже привык. С аудиторией интересней, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности, — сказал Путин в ответ на вопрос главы ВТБ Андрея Коcтина.

Отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин» разместил в своём Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

Как сообщал NEWS.ru, в Минобрнауки ранее сообщили о переходе более 150 вузов на удалёнку. Кроме того, по решению суда в столице могут быть закрыты 235 объектов различного назначения из-за нарушения мер по противодействию COVID-19.