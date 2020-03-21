https://static.news.ru/photo/70cf040e-6b88-11ea-a545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении министру иностранных дел Сергею Лаврову звания Героя Труда. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил 21 марта 70-летний юбилей.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Лаврову Сергею Викторовичу, — говорится в тексте указа.

Лавров возглавляет российский МИД уже 16 лет.

Как писал NEWS.ru, предприниматель Аркадий Ротенберг за особые трудовые услуги в строительстве Крымского моста удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ротенберг является учредителем компании «Стройгазмонтаж», которая стала единственным подрядчиком по проектированию и строительству Крымского моста.