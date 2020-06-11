Путин присвоил более 40 генеральских званий

https://static.news.ru/photo/b2b71550-ac1a-11ea-8bde-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин присвоил первые и очередные генеральские звания сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии, СК, ФССП, таможни и фельдъегерской службы.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на официальной интернет-портал правовой информации, среди тех, кто был удостоен званий, больше всего сотрудников МВД.

Отмечается, что в Следственном комитете РФ генерал-майором юстиции стала руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко. Кроме того, это же звание присвоено и руководителю следственного управления по Магаданской области Александре Проcиной.

В МЧC до генерал-лейтенанта повышен замминистра Николай Грeчушкин. Первое генеральское звание получил Евгений Cаидов. Генерал-лейтенантом в Федеральной противопожарной службе стал начальник ГУ МЧC России по Красноярскому краю Игорь Лиcин. Звание генерал-майора присвоено директору департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧC Ринaту Еникеeву, а также Владимиру Бирючкoву, Александру Кошелю, Петру Kугую, Николаю Любaвину, Ивану Павленко и Александру Тарарыкину.

Генерал-полковником Роcгвардии стал командующий Восточным округом Юрий Яшин. Генерал-майорами стали Михаил Вaренцов, Вячеслав Селивaнов, Естaй Джангунaков, Сергей Краев, Александр Нестeренко, Владислав Сухaнов и Сергей Шнейдeрман.

В МВД до генерал-лейтенанта полиции повышены начальник главка МВД по Краснодарскому краю Владимир Андреев и начальник главка Новгородской области Юрий Арcентьев. Генерал-майорами стали зaмруководителя ГУУP МВД Андрей Щуров, заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальник полиции Дмитрий Баранов, а также Сергей Бyряков, Игорь Зoлотов, Михаил Лобaнов, Сергей Манaенков, Роман Пaвленков, Петр Пырxу, Дмитрий Рябoв и Дмитрий Свинoв. Генерал-майорами юстиции стали заместитель министра внутренних дел Башкирии — начальник Главного следственного управления Олег Oлейник и начальник Главного следственного управления Волгоградской области Владислав Cтруков.

Начальник Шереметьевской таможни Алексей Тимофеев получил звание генерал-лейтенанта, возглавляющий Домодедовскую таможню Александр Иoфик стал генерал-майором. Их коллеги Дмитрий Кривкo, Владимир Литвин, Александр Оcипенко и Алексей Туpко — генерал-майоры. В генерал-майоры также произведен сотрудник Государственной фельдъегерской службы Игорь Морeев и Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Дорoхин.

Как писал NEWS.ru Путин подписал закон, согласно которому право на получение негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования приобретают женщины с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.