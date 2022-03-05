Путин назвал причину перевода ядерных сил на особый режим

Ядерные силы России были переведены на особый режим после высказывания главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможном вовлечении НАТО в военный конфликт, сообщил президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс». 27 февраля Трасс в эфире телеканала Sky News заявила, что если Россия не остановит свои действия на Украине, то ситуация может перерасти в конфликт с НАТО. Она подчеркнула, что под угрозой в конечном счёте могут оказаться страны Балтии, Польша и Молдавия.

Министр иностранных дел Великобритании ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт. И нам сразу пришлось принять решение о приведении в особый режим дежурства наших сил сдерживания, — сказал Путин во время встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

27 февраля президент России на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства также подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приказ президента. С его слов, данный приказ не может иметь двойного прочтения. Он подчеркнул, что это исчерпывающая команда Верховного главнокомандующего.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».