Путин приравнял Северный флот к военному округу

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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Северный флот становится стратегическим территориальным объединением ВС России, выполняющим задачи военного округа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооружённых сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа. Северному флоту при осуществлении своей деятельности руководствоваться Положением о военном округе Вооружённых Сил Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее в Белом море прошли испытания новейшей российской атомной подлодки «Казань», которая произвела стрельбы противокорабельной крылатой ракетой по морской цели. Как рассказали в пресс-службе Северного флота РФ, на полигонах «Казань» продолжит испытания корабельных систем, вооружения и важнейших узлов корабля. После завершения всех тестов подлодку примут в состав ВМФ РФ.

Как сообщал NEWS.ru, в Северном флоте (СФ) выразили обеспокоенность смещением учений НАТО к российской границе. По словам начальника штаба СФ Владимира Гречишкина, в ответ на рост боевого потенциала НАТО в Арктике Северный флот оснащается новой современной техникой: атомными подлодками, фрегатами и десантными кораблями, ЗРК «Триумф» и «Панцирь», береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».