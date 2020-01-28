Президент России Владимир Путин принял приглашение генерального директора ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова принять участие в совещании в городе Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе.
В рамках встречи с главой государства Алекперов пригласил Путина в Когалым и попросил президента провести там совещание по развитию моногородов и по взаимоотношениям корпораций с местными властями.
Глава ЛУКОЙЛа предложил раскрыть тему совещания «на примере какого-то моногорода в Западной Сибири», где, по его мнению, «есть чем гордиться». Как
В сентябре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, в Когалыме своеобразно подготовились к визиту Вагита Алекперова и бывшего тогда министром спорта Павла Колобкова. К приезду высокопоставленных гостей рабочие покрасили зелёной краской траву и ёлки.
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