https://static.news.ru/photo/b7448748-41ca-11ea-a1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин принял приглашение генерального директора ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова принять участие в совещании в городе Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе.

В рамках встречи с главой государства Алекперов пригласил Путина в Когалым и попросил президента провести там совещание по развитию моногородов и по взаимоотношениям корпораций с местными властями.

Глава ЛУКОЙЛа предложил раскрыть тему совещания «на примере какого-то моногорода в Западной Сибири», где, по его мнению, «есть чем гордиться». Как передаёт РИА Новости, Путин крайне лаконично отреагировал на приглашение своего собеседника, заметив только, что оно «принимается».

В сентябре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, в Когалыме своеобразно подготовились к визиту Вагита Алекперова и бывшего тогда министром спорта Павла Колобкова. К приезду высокопоставленных гостей рабочие покрасили зелёной краской траву и ёлки.